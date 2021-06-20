Семак — о матче с Данией: с мыслями о ничьей никто не будет выходить

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча сборных России и Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча сборных России и Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«С мыслями о ничьей на матч никто не будет выходить. Задача номер один — сыграть в обороне, моменты в атаке будут, так как Дании нужно рисковать и побеждать», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что у сборной России не совсем получается командная игра в атаке.

«У тренерского штаба есть опыт подготовки к крупным турнирам, может быть, к третьему матчу состояние команды будет меняться, как и некоторых других команд, которые сейчас выглядят очень хорошо. Потенциал в агрессии, прессинге, есть игроки, умеющие это делать. Нам достаточно ничьей, но хочется победы. Датчанам некуда отступать, нужно правильно использовать свои шансы и пространство», — добавил Семак.

Матч Дания — Россия пройдёт на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничьей или поражении Финляндии в матче с Бельгией.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой оценил шансы России победить Данию на Евро-2020.