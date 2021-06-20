Мостовой оценил шансы России победить Данию на Евро-2020

«Мой прогноз — 60% на 40% в пользу Дании. Понимаем, что ничья нас устраивает, но на ничью никто не будет никогда играть, потому что в таком случае на ничью заведомо можно не рассчитывать. У датчан последний шанс, они провели два хороших матча», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Он отметил, что сильной стороной сборной России является терпение.

«Мы же помним, что даже с Финляндией мы последние 30 минут играли с осторожностью, сохраняя этот результат. Терпения нам хватило, мы вытерпели. В Дании это начнётся с первых минут», — добавил Мостовой.

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничьей или поражении Финляндии в матче с Бельгией.