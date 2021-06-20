Кержаков считает, что сборной России по силам выйти в плей-офф Евро-2020

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Мы не знали потолок сборной на чемпионате мира — 2018, а команда вышла в четвертьфинал. Сейчас задача — выйти из группы. Это по силам нашей сборной», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Дания является непростым соперником, который имел статистическое преимущество над оппонентами в уже сыгранных матчах на Евро.

«Но в футболе самые важные цифры — на табло. Датчане имеют шансы напрямую выйти из группы со второго места. Будет тяжёлый матч. У них полный стадион собирается, мы видели, какая у них там поддержка. Команда с индивидуально очень сильными футболистами. Многие играют в ведущих чемпионатах», — добавил Кержаков.

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничьей или поражении Финляндии в матче с Бельгией.

Ранее главный тренер сборной Дании высказался о предстоящем матче с Россией на Евро-2020.