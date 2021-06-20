Тренер сборной Дании высказался о предстоящем матче с Россией на Евро-2020

«Замечательная поддержка, благодарим за неё всех датчан. Надеемся, завтра нас также будут поддерживать. Странно, что у нас до сих пор нет ни одного очка, но мы концентрируемся на следующей игре. Если победим сборную России, то сможем пройти дальше. Мы очень хотим выиграть эту встречу. По сути, для нас Евро начинается именно сейчас. Мы чувствуем, что это вполне нормально для нас. Нам нужно победить, и мы осознаём это», — сказал Юльманн на пресс-конференции.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Юльманн заявил, что ожидает тяжёлую битву в матче с Россией на Евро-2020.