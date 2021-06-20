Колосков — о заявлении футболиста сборной Дании Вестергора: это всё для прикрытия неуверенности

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление датского защитника Янника Вестергора, который выразил уверенность в победе над сборной России в матче Евро-2020.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление датского защитника Янника Вестергора, который выразил уверенность в победе над сборной России в матче Евро-2020.

«К нам это заявление не имеет никакого отношения. Убеждён, что многие его даже не прочитают. Что касается его слов, то это от неуверенности. Чтобы эту неуверенность каким-то образом прикрыть, он заявляет, что датчане победят», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

При этом он не считает, что это говорит о недооценке соперника со стороны датчан, так как на таком уровне её просто не может быть.

«Будет идти жесточайшая борьба за каждый квадратный метр футбольного поля. Всё решит тактика, характер и индивидуальное мастерство», — добавил Колосков.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не видит проблемы в игре против Дании без российских болельщиков.