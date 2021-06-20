Черчесов не видит проблемы в игре против Дании без российских болельщиков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об отсутствии отечественных болельщиков на матче с Данией в третьем туре чемпионата Европы.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об отсутствии отечественных болельщиков на матче с Данией в третьем туре чемпионата Европы.

«Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах и без наших болельщиков. Но это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача — хорошо сделать свою работу и получить нужный результат», — приводит слова Черчесова пресс-служба УЕФА.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Черчесов заявил, что Россия проведёт матч с Данией на высшем уровне.