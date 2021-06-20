Черчесов: не сомневаюсь, что Россия проведёт матч с Данией на высшем уровне

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что может сыграть ключевую роль в матче с Данией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что может сыграть ключевую роль в матче с Данией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Это имеет важное значение на крупных турнирах, в плане физической готовности, но не думаю, что это всё решает. Тактика, команда, наш подход — вот что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведём матч на своём высшем уровне», — приводит слова Черчесова пресс-служба УЕФА.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Россия может обыграть Данию на Евро-2020 за счёт холодной головы.