Губерниев заявил, что Россия может обыграть Данию на Евро-2020 за счёт холодной головы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании на чемпионате Европы по футболу.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Дании на чемпионате Европы по футболу.

«Датчане выйдут умирать. Они будут играть за себя и за того парня. Матч будет очень трудным. Мы не фавориты. Нам надо забивать. Нужно действовать очень дисциплинированно и нестандартно впереди, иначе нам удачи не видать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом он считает замечательным тот факт, что некоторые датские игроки уверены в победе над Россией. По его мнению, это отличная тактика для создания ажиотажа на своём поле.

«Главное — не переоценить собственные возможности. Такие заявления могут сыграть злую шутку с любым соперником. Но тут они говорят о мотивации и сами себя ещё сильнее заводят. Для нас это очень хорошо. За счёт холодной головы мы можем постараться их обыграть», — добавил Губерниев.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее капитан сборной Дании заявил, что в России много сильных футболистов.