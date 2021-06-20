Капитан сборной Дании заявил, что в России есть много сильных футболистов

Защитник и капитан сборной Дании Симон Кьер перед матчем третьего тура группового этапа на Евро-2020 отметил, что в команде России есть множество сильных игроков.

Защитник и капитан сборной Дании Симон Кьер перед матчем третьего тура группового этапа на Евро-2020 отметил, что в команде России есть множество сильных игроков.

«Как защитнику мне нужно концентрироваться. В сборной России есть много сильных игроков. Мне кажется, в Европе её сильно недооценивают. Мы полностью готовы к завтрашнему матчу, к встрече с сильными футболистами. За последние пару лет сборная России очень хорошо себя проявила и сейчас является угрозой. Мы не хотим недооценивать соперника, ведь тогда мы не добьёмся результата», — сказал Кьер на пресс-конференции.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее тренер сборной Дании признался, что к матчу с Россией непросто готовиться.