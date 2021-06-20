В Госдуме заявили, что хотели бы увидеть матч сборных России и Украины на Евро-2020

«В других видах спорта Россия и Украина периодически встречаются, футбол в этом плане ничем не отличается. Если жребий нас сведёт, то будем болеть за наших. Мне бы хотелось увидеть матч между Россией и Украиной», — цитирует Свищёва Sport24.
Он отметил, что сейчас не лучшее время в отношениях между странами, но основная масса населения хорошо относится друг к другу.
«Такие матчи, наоборот, сближают и могут сгладить какие-то конфликтные ситуации. У кого больше шансов в очном противостоянии? Думаю, Россия, буду болеть за нашу команду. Хотя украинская сборная по футболу очень хорошо выглядит, она мне импонирует», — сказал Свищёв.
Россия занимает второе место в группе B, а Украина располагается на второй строчке в группе C.
Ранее Юрий Сёмин рассказал о желании увидеть матч Россия — Украина на Евро-2020.