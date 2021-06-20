Сёмин рассказал о желании увидеть матч Россия — Украина на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин ответил на вопрос о том, за кого болеет на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин ответил на вопрос о том, за кого болеет на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Что значит болею? Спокойно смотрю игры, какие-то сборные нравятся, какие-то нет. Болеешь больше за друзей, за людей, с которыми тебя что-то связывает. Я, например, работал с Андреем Шевченко, когда он был игроком, а сейчас мне нравится то, что он делает как тренер», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, если Украина сыграет с Россией на чемпионате Европы, он будет болеть за наших.

«Хотели бы матча Россия — Украина? Почему бы и нет? Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Сёмин сравнил сборную России с командой Украины.