Сёмин сравнил сборную России с командой Украины

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о том, что в 2021 году национальная команда во второй раз в XXI веке вышла на молодёжный чемпионат Европы по футболу.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился мнением о том, что в 2021 году национальная команда во второй раз в XXI веке вышла на молодёжный чемпионат Европы по футболу.

«Ну вот. И откуда взяться большому количеству квалифицированных футболистов для первой команды? Сейчас все восхищаются сборной Украины, говорят про неё. Но Украина — действующий чемпион мира среди молодёжных сборных! Кто-то из неё уже успел попасть в первую сборную на чемпионат Европы?» — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Тренер отмечает, что России на молодёжном чемпионате мира не было уже много лет.

«Ничего случайного не бывает! Если смотреть на всю ситуацию в комплексе, подвижки могут произойти. А если обращать внимание только на сегодняшних футболистов и тренеров — далеко не пойдём. То, что сборная Дании одержала победу над командой России на молодёжном Евро со счётом 3:0, — это тоже показательный момент», — сказал он.

21 июня состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Дании. Начало игры — в 22:00 по мск.

Ранее Сёмин объяснил, за счёт чего Россия может не проиграть Дании на Евро-2020.