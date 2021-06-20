Юльманн ответил по поводу изменений в защите и атаке сборной Дании в матче с Россией

«Вам придётся подождать до завтра. Кое-что у нас сработало, что-то мы сделали хорошо, например в защите. Но иногда происходят вещи, которые ты не можешь контролировать. Но у нас были довольно неплохие моменты. Нам есть что улучшить. Постараемся сделать это. Думаю, нам нужно улучшить немногие вещи. У нас много хороших игроков. Мы играем всего лишь 90 минут, есть пять замен. Так что не так важно, кто выходит в стартовом составе. Важно, кто находится на поле. Нужно помнить об этом, когда готовимся к такой встрече», — сказал Юльманн на пресс-конференции.

Он также высказался по поводу реализации своей команды. По его мнению, у датчан в предыдущих матчах были неплохие шансы забить.

«Мы думали о том, как нам наладить реализацию. Но не стоит забывать о том, что у нас получается хорошо: мы хорошо работаем в стрессовых ситуациях, у нас хорошие защитники. Это хорошая база для того, чтобы создавать опасные моменты у ворот противника», — добавил специалист.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Юльманн выразил мнение, что российский футбол часто недооценивают.