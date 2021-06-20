Шмейхель: Дания постарается показать свой характер в матче с Россией

«Уже показали, на что способна наша команда, характер нашей страны. Очень многое отдали футболу, завтра постараемся сделать то же самое. Как команда выложимся по полной. Не сомневаюсь, что датские болельщики поддержат нас. В последние несколько дней было очень здорово видеть столько сочувствия и поддержки — не только от датских фанатов, но и по всему миру. Это очень растрогало нас», — сказал Шмейхель на пресс-конференции.

Он отмечает, что датчанам нужен результат, и надеется, что матч с Россией не станет исключением в плане сплочённости команды.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Симон Кьер заявил, что Дания уважает игру сборной России, но концентрируется на своих сильных сторонах.