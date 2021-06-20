Кьер: Дания уважает игру сборной России, но концентрируется на своих сильных сторонах

«Мы и в прошлой игре играли против сильных нападающих. Дзюба не такой быстрый, как Лукаку, но это нормально. Нам нужно справляться с оппонентами всей командой. Мы уважаем игру сборной России, но концентрируемся на наших сильных сторонах. Если будем действовать так же энергично, как в игре с Бельгией, а нас будут так же поддерживать, то всё будет хорошо. Уверен в завтрашней игре. Мы сегодня обсудим встречу со сборной России и завтра будем готовы», — сказал Кьер на пресс-конференции.

По его мнению, команда заслужила выход в плей-офф, учитывая всё то, через что ей пришлось пройти.

«С нетерпением ждём завтрашнего матча. Постараемся показать всё, на что мы способны, завтра. Это всё, что мы можем сделать. Но я чувствую себя довольно уверенно перед матчем», — добавил игрок.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что тренер Каспер Юльманн ответил по поводу изменений в защите и атаке сборной Дании в матче с Россией.