Тренер сборной Дании: Россия хорошо играет в ключевые моменты

«Сборная России хорошо играет в ключевые моменты. У них сильные игроки. Есть футболисты, которые очень сильны в некоторых аспектах. Мы уважаем сборную России. Это будет важная игра для нас. Нам нужна ваша поддержка. Нужно, чтобы весь стадион был готов нам помочь. Нам нужно забить. Это наша последняя игра на групповом этапе. Мы будем готовы подарить фанатам замечательную игру. Надеемся, что выиграем. С нетерпением ждём матча», — сказал Юльманн на пресс-конференции.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Юльманн высказался о предстоящем матче с Россией на Евро-2020.