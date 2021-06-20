Ольсен — о матче с Россией: Дания идёт за победой

Нападающий сборной Дании Андреас Сков Ольсен поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.

Нападающий сборной Дании Андреас Сков Ольсен поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой России.

«Сборной Дании нужно обрести ту же энергию, которая была у нас в игре с Бельгией. Если команда России закроется в обороне, Дания должна будет играть быстро, двигать мяч, убегать от защитников и бить по воротам», — цитирует Ольсена BT.

По мнению нападающего, если у сборной Дании хватит терпения во встрече с командой России, то у неё появятся шансы в атаке.

«Дания идёт за победой, но играть против обороняющейся команды бывает трудно», — сказал он.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее тренер сборной Дании заявил, что ожидает тяжёлую битву в матче с Россией на Евро-2020.