Защитник сборной Дании уверен в победе над Россией на Евро-2020

«Сборная Дании всё ещё сохранила высокие амбиции. Мы выйдем и развалим команду России. Надеюсь, Бельгия сделает своё дело и чемпионат Европы для Дании не закончится», — цитирует Вестергора официальный сайт УЕФА.
По мнению защитника, игра сборной Дании против Бельгии подтверждает, что датчане играют на очень высоком уровне и способны сражаться на равных с лучшими.
«21 июня Дания покажет тот же уровень и победит Россию. А потом посмотрим, что будет дальше», — сказал он.
Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.
Ранее тренер сборной Дании заявил, что ожидает тяжёлую битву в матче с Россией на Евро-2020.