В Дании назвали выездную форму сборной России самой красивой на Евро-2020

Редактор отдела моды датского журнала Eurowoman Барбара Гуллштейн назвала выездную форму сборной России самой красивой на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Редактор отдела моды датского журнала Eurowoman Барбара Гуллштейн назвала выездную форму сборной России самой красивой на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Выездная форма сборной России похожа на то, что мог бы придумать дизайнер Демна Гвасалия. Она невероятно красивая. И цвета, и широкие полосы, напоминающие мир поло. Красный, белый и синий цвета просто отлично работают в этом дизайне», — цитирует Гуллштейн TV2.

В десять лучших форм чемпионата Европы также вошли домашняя форма сборной Хорватии, домашняя форма сборной Турции, выездная форма сборной Швеции, выездная форма сборной Венгрии, домашняя форма сборной Дании, домашняя и выездная формы сборной Германии, выездная форма сборной Франции и домашняя форма сборной Нидерландов.

21 июня состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Дании. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Дании ожидает тяжёлую битву в матче с Россией на Евро-2020.