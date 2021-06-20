Cёмин отреагировал на слова Черчесова о «золотом активе»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин ответил, считает ли он гол Алексея Миранчука в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 результатом в том числе и воспитательной работы нынешнего наставника национальной команды Станислава Черчесова.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин ответил, считает ли он гол Алексея Миранчука в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 результатом в том числе и воспитательной работы нынешнего наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Россия ещё ничего не выиграла, и по отдельным игрокам итоги подводить рано. А то, что Черчесов высказывает футболистам своё критическое мнение — это нормально. Если у игроков нет прогресса, то говорить на эту тему надо, это пойдёт на пользу. Тренер не должен всё время гладить каждого футболиста по головке!» — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Также тренер прокомментировал слова Черчесова о «золотом активе».

«Ничего страшного. Это нормальный профессиональный разговор», — сказал он.

21 июня состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Дании. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Сёмин объяснил, за счёт чего Россия может не проиграть Дании на Евро-2020.