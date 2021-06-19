Манчини — перед матчем с Уэльсом на Евро-2020: Бэйл фантастический игрок

«Мы играем в футбол, чтобы одерживать победы, и тот факт, что это будет тяжёлый матч, третий для нас за десять дней, не играет на фоне этого никакой роли. Сборная Уэльса — крепкая команда, которая в последние годы стабильно добивается успеха. В её составе играют техничные и в то же время физически сильные футболисты. Когда я работал в АПЛ, то пересекался с командой Бэйла. Это фантастический игрок», — приводит слова Манчини пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Итальянцы первыми на Евро-2020 обеспечили себе выход в плей-офф. Уэльс сможет напрямую выйти в 1/8 финала при ничьей с Италией, или в случае если Швейцария не сумеет победить Турцию.

Ранее Рашид Рахимов высказал мнение, что России нужно играть смелее в матче Евро-2020 с Данией.