Рахимов считает, что России нужно играть смелее в матче Евро-2020 с Данией

Российский тренер Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Российский тренер Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Датчане не будут ждать активного футбола от России, нам нужно сыграть смелее. Сильно расслабляться не нужно, необходимо показать 100% концентрацию», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничье или поражении Финляндии в матче с Бельгией.

Ранее Андрей Талалаев рассказал, каких ошибок должна избежать Россия в матче с Данией на Евро-2020.