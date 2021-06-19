Талалаев рассказал, каких ошибок должна избежать Россия в матче с Данией на Евро-2020

«Сами ребята должны понимать, что это очень важная игра. Думаю, это понимание есть. Надо выложиться максимально. У нас достаточно хорошо и часто перехватывается мяч в середине поля. Две вещи, которые надо избежать в матче с датчанами — не терять мяч на своей половине, как можно меньше невынужденных ошибок и обязательно доводить атаки до ударов и подач, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией, а также в случае ничьей с датчанами при ничье или поражении Финляндии в матче с Бельгией.

Ранее сообщалось, что Бастиан Швайнштайгер назвал Артёма Дзюбу самым важным футболистом сборной России.