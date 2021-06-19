Родри: мяч не хотел идти в ворота сборной Польши

«Мы очень разочарованы. Мяч не хотел идти в ворота. На таких турнирах не бывает легких соперников. У нас были голевые моменты, но появляется неуверенность, когда мяч не попадает в ворота. Поле было не в лучшем состоянии, но это не оправдание. Присутствует разочарование», — приводит слова Родри Get Spanish Football News.

Испания и Польша сыграли вничью 1:1.

Для выхода в плей-офф испанцам нужно обыгрывать словаков в заключительном матче группового этапа. В случае ничейного исхода встречи, запланированной на 23 июня, Испания сохранит шансы на выход в плей-офф с третье места, при условии ничьи и проигрыша Польши в матче со Швецией.

Ранее Луис Энрике заявил, что у него не лучшие ощущения от ничейного исхода матча с Польшей.