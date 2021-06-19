Энрике — о ничьей с Польшей: ощущения не лучшие

«Мне очень хочется поскорее пересмотреть матч и все проанализировать. Ощущения не лучшие. Возможно, мы превосходили соперника, но этого недостаточно для победы», — приводит слова Энрике AS.

Он отметил, что ему понравилась игра сборной Польши, которой удалось создать много опасных моментов у ворот испанской команды.

«Мы слишком сильно старались победить, но не создавали явных моментов. И жаль, что реализовать пенальти в ключевой момент нам не удалось. Я ожидал большего превосходства от нас, но мы его не добились. Мы хотели победить, но даже ничьей в этом матче нам может хватить, если мы выиграем в последнем туре. Тогда мы даже можем стать первыми. Никто не говорил, что будет легко», — добавил специалист.

Испания и Польша сыграли вничью 1:1.

Для выхода в плей-офф испанцам нужно обыгрывать словаков в заключительном матче группового этапа. В случае ничейного исхода встречи, запланированной на 23 июня, Испания сохранит шансы на выход в плей-офф с третье места, при условии ничьи и проигрыша Польши в матче со Швецией.

Ранее сообщалось, что Жорди Альба был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Испания — Польша.