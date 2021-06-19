Сюткин надеется на выход сборной России в плей-офф Евро-2020

Известный певец Валерий Сюткин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.

Известный певец Валерий Сюткин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.

«Это последний рубеж перед задачей выйти из группы. Надеюсь, что не последний на всём турнире. Надо выигрывать, что тут ещё говорить. Другого шанса у нас просто нет. Пожелаем команде удачи. Со сборной надо быть до конца. Будем надеяться, что у нас всё-таки будет продолжение истории на Евро», — цитирует Сюткина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что России нужен хороший футбол, который сделает счастливыми огромное число болельщиков. При этом, по словам артиста, ему не хочется ничего советовать команде, а есть желание просто пережить со сборной все эмоции.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

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