Червиченко считает, что Головину тяжело играть в сборной России

«Головин не так ярок сейчас. Мне кажется, это из-за его партнёров. Он привык играть немного с другими людьми, которые быстрее двигаются на поле. «Монако» — команда другого уровня, а в нашей сборной никто не открывается, все ждут передачу в ногу. Головину из-за этого тяжело, он привык играть в другом темпе», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что хавбек не совершает ошибок, просто его партнёры не могут открыться остро под него и не успевают за ним.

«Наши от него отстают. Все стоят и смотрят, как он круто умеет играть», — добавил эксперт.

Головин на Евро-2020 провёл два матча, но пока не отметился результативными действиями.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал Георгия Джикию лучшим футболистом сборной России на Евро-2020.