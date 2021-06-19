Колосков считает Джикию лучшим футболистом сборной России на Евро-2020

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании.

«Верю в то, что сборная сыграет достойно. Сыграть достойно — это значит добиться результата, так что ждём понедельника. Головин играет на уровне своих возможностей. Ничего сверхъестественного он не показывает. Он пока ещё не гений-футболист. Он старается и показывает движение в каждом матче. На мой взгляд, лучший игрок сборной за этот отрезок — это Джикия», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По его мнению, в предстоящей игре не нужно менять оборонительную линию.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Магомед Адиев заявил, что Артём Дзюба должен выходить в основе сборной России в матче с Данией.