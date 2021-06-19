Адиев заявил, что Дзюба должен выходить в основе сборной России в матче с Данией

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.

«Нас ждёт очень сложный матч с Данией. Он действительно решающий. Нам нельзя играть от обороны. Датчане очень впечатлили против Бельгии, поэтому нельзя прижиматься к своим воротам. Свой гол наш соперник забьёт», — цитирует Адиева «Чемпионат».

По его мнению, россиянам стоит хотя бы постараться сыграть в сбалансированный футбол и оказывать давление на ворота соперника.

«На Дзюбу оказывается давление, потому что он не забивает. Но если он в сборной, то должен выходить с первых минут. Против Дании тоже, потому что в этой игре будет много моментов, в которых многое будет зависеть от него. Даже не забивая голы, он эффективно помогает команде. Артём качественно цепляется за длинные мячи. При этом он ещё и хорошо играет внизу», — добавил специалист.

Эксперт также отметил важность нахождения на поле в одно время Александра Головина и Алексея Миранчука.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин объяснил, почему Дзюба забрал капитанскую повязку у защитника Георгия Джикии после матча с Финляндией.