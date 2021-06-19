Сорокин объяснил, почему Дзюба забрал капитанскую повязку у Джикии после матча

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин объяснил, почему нападающий сборной России Артём Дзюба забрал капитанскую повязку у защитника национальной команды Георгия Джикии после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Финляндией.

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин объяснил, почему нападающий сборной России Артём Дзюба забрал капитанскую повязку у защитника национальной команды Георгия Джикии после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Финляндией.

«Всё абсолютно прозаично. У нас есть программа «Детские улыбки», по которой 480 билетов распространяются между детскими домами, детям с отклонениями, из малообеспеченных семей и так далее. В рамках этой программы капитан каждой команды дарит повязку одному счастливчику из этой группы детей. Артём забрал повязку у Джикии именно для того, чтобы вручить повязку ребёнку», — сказал Сорокин в эфире «Матч ТВ».

Он также назвал странным тот факт, что многие люди накинулись на Дзюбу после этого эпизода, так как форвард не был ни в чём виноват. Сорокин также допустил, что данный момент надо было подробнее объяснить в прессе.

Россия обыграла Финляндию со счётом 1:0. Дзюба был заменён во время матча и передал капитанскую повязку Джикии, а после игры Артём забрал повязку, чем вызвал негодование некоторых болельщиков и журналистов.

Ранее Михаил Боярский заявил, что Дзюба приносит больше пользы сборной России, чем полузащитник Александр Головин.