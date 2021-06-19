Сорокин объяснил, почему Дзюба забрал капитанскую повязку у Джикии после матча

«Всё абсолютно прозаично. У нас есть программа «Детские улыбки», по которой 480 билетов распространяются между детскими домами, детям с отклонениями, из малообеспеченных семей и так далее. В рамках этой программы капитан каждой команды дарит повязку одному счастливчику из этой группы детей. Артём забрал повязку у Джикии именно для того, чтобы вручить повязку ребёнку», — сказал Сорокин в эфире «Матч ТВ».
Он также назвал странным тот факт, что многие люди накинулись на Дзюбу после этого эпизода, так как форвард не был ни в чём виноват. Сорокин также допустил, что данный момент надо было подробнее объяснить в прессе.
Россия обыграла Финляндию со счётом 1:0. Дзюба был заменён во время матча и передал капитанскую повязку Джикии, а после игры Артём забрал повязку, чем вызвал негодование некоторых болельщиков и журналистов.
Ранее Михаил Боярский заявил, что Дзюба приносит больше пользы сборной России, чем полузащитник Александр Головин.