Боярский: Дзюба приносит больше пользы сборной России, чем Головин

Известный актёр и певец Михаил Боярский высказался об игре нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы и полузащитника национальной команды Александра Головина.

Известный актёр и певец Михаил Боярский высказался об игре нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы и полузащитника национальной команды Александра Головина.

«На мой взгляд, Дзюба приносит больше пользы команде, нежели Головин. Артём очень много выкладывается на поле: грамотные пасы, видение поля, эффективность. Нам в любом случае нужно болеть за всю команду. Либо команда целиком, либо никак», — цитирует Боряского «Спорт-Экспресс».

По его мнению, российская сборная, может, и заслужила критику в свой адрес, но в трудный момент стоит сплотиться вокруг неё.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее Боярский заявил, что не верит в победу сборной России по футболу над Данией.