Сорокин уверен, что Лондон примет финал Евро-2020

«Слухи мы не комментируем. У нас по-прежнему финал и полуфиналы по плану будут в Лондоне. Но из публикаций в прессе мы знаем, что идёт дискуссия. С самого начала было желание увеличить вместимость «Уэмбли» больше, чем нынешние 30%. Уверен ли я, что Лондон примет финал? На сегодняшний день — да», — сказал Сорокин в эфире «Матч ТВ».

Лондонский стадион «Уэмбли» должен принять не только финал Евро-2020, запланированный на 11 июля, но и два полуфинальных матча — 6 и 7 июля.

В прессе недавно появилась информация о возможном переносе финала из Лондона в Будапешт, если Англия не сможет предоставить гарантий большей заполняемости трибун из-за коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что британские власти изучают возможность изменения правил карантина для проведения финала Евро-2020.