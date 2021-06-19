Заболотный: наигрываем схему в два форварда перед матчем с Данией

«Вчера теоретическое занятие было больше посвящено нашей игре с Финляндией. Данию будем смотреть сегодня или завтра. Сложно объяснить, почему у нас проблема с атакой. Но некоторые команды вообще не забивали. Мы работаем над реализацией. Да, мы наигрываем схему в два форварда. У нас много схем в запасе. Всё зависит от сценария матча. Мы уже сыгрались с Саней и Артёмом. Решение за тренером», — цитирует его Sport24.

Встреча третьего тура Евро-2020 против Дании состоится 21 июня на «Паркене». Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее Матыцин высказался о качестве игры сборной России на Евро-2020.