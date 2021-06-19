Матыцин высказался о качестве игры сборной России на Евро-2020

«Ожидания от матча с Данией — только надежда на победу. Думаю, что такой же настрой у игроков и тренерского штаба. Это тот случай, когда отступать уже некуда, будем верить в команду. Несмотря на трудности, которые испытывала сборная в первых матчах, надеюсь, они будут преодолены и мы наконец-то увидим красивую игру с хорошим результатом. Хотелось бы, чтобы сборная прибавила в качестве игры. Слабых команд на турнире нет. Все борются до последних секунд», — цитирует слова Матыцина ТАСС.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что француз Клеман Тюрпен будет главным арбитром матча Россия — Дания на Евро-2020.