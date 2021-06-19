Журналист Добек: два гола на ЧМ и ЧЕ — не результат для форварда уровня Левандовски

«Думаю, что имеют место быть две причины. Все пять матчей под руководством Соузы сборная Польши действовала в два или три нападающих. В игре со Словакией мы впервые играли только с одним форвардом. Полагаю, между Левандовски и полузащитниками отсутствовало взаимопонимание, что обернулось для сборной Польши серьёзными трудностями: у Роберта не было возможности ударить по воротам и забить. Он футболист высочайшего уровня, но на таких крупных турнирах, как чемпионаты мира или Европы, забивал лишь дважды. Это результат, совершенно не соответствующий игроку такого класса», — сказал Добек в интервью RT.

Ранее польский журналист объяснил поражение своей сборной от Словакии на Евро-2020.