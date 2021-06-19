Польский журналист объяснил поражение своей сборной от Словакии на Евро-2020

«Мне кажется, что сборную Польши подвела «физика». Команда очень интенсивно готовилась к турниру. Мы могли видеть это в контрольном матче с Исландией. Паулу Соуза и игроки уверяли, что в данном аспекте проблем нет. Но было видно, что в противостоянии со Словакией Крыховяк был недостаточно свеж. Гжегож — высококлассный футболист, но ему необходимо быть в лучшей физической форме. Именно по этой причине встреча для него закончилась ещё до того, как прозвучал финальный свисток. Как мне кажется, перед удалением Крыховяка Польша играла лучше Словакии. Оставшись вдесятером, команда уже не имела шансов забить мяч, что и предопределило исход. К тому же подопечные Соузы испытывали множество проблем при розыгрышах угловых, штрафных. У нашей сборной не получалось слаженно действовать в обороне, что и позволило Милану Шкриньяру забить второй мяч», — сказал Добек в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Швеция победила Словакию в матче Евро-2020.