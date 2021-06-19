Отец Черышева: Головин не играет в коллективную игру

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, критически высказался об игре хавбека «Монако» и российской национальной команды Александра Головина.

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, критически высказался об игре хавбека «Монако» и российской национальной команды Александра Головина.

«Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. На чемпионате мира он выглядел мобильнее, чем сейчас. Мне не нравится, что сейчас Головин очень много берёт мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается в глаза. В каких-то моментах он передерживает мяч», — цитирует Черышева «Матч ТВ».

Свой следующий матч группового этапа Евро-2020 сборная России проведёт с национальной командой Дании. Поединок состоится 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало матча — в 22:00 мск.

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