Отец Черышева: Головин не играет в коллективную игру

«Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. На чемпионате мира он выглядел мобильнее, чем сейчас. Мне не нравится, что сейчас Головин очень много берёт мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается в глаза. В каких-то моментах он передерживает мяч», — цитирует Черышева «Матч ТВ».
Свой следующий матч группового этапа Евро-2020 сборная России проведёт с национальной командой Дании. Поединок состоится 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало матча — в 22:00 мск.
Ранее Аленичев объяснил, почему в стартовом составе сборной России должен выходить Дзюба, а не Соболев.