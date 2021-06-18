Аленичев объяснил, почему в стартовом составе сборной России должен выходить Дзюба, а не Соболев

«Много разговоров о том, кто — Дзюба или Соболев — должен выходить в старте. Я сторонник того, чтобы начинал Артём. Да, он выглядит не так ярко, как на чемпионате мира, но нужно понимать, что соперники смотрят наши матчи, изучают сборную России. И понимают: главная сила в атаке команды — это Дзюба. Ему порой нелегко против трёх центральных защитников, Евро — не чемпионат России, где Дзюба способен всех просто растолкать. Совсем другой уровень. Конечно, два нападающих тоже могут оказаться на поле одновременно, если того потребует ситуация. Но не хотелось бы, чтобы подобное случилось в Копенгагене, ведь это будет означать, что россиянам нужно отыгрываться», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Дзюба, являющийся капитаном сборной России, сыграл в двух матчах Евро-2020 и записал в свой актив одну голевую передачу. Соболев принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями.

Ранее Аленичев назвал свой вариант состава сборной России на матч Евро-2020 с Данией.