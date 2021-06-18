Аленичев назвал свой вариант состава сборной России на матч Евро-2020 с Данией

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча команды со сборной Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«В Копенгагене сохранил бы весь стартовый состав матча с финнами. Разве что на поле вернётся Семёнов, а Баринов займёт более привычную для себя позицию в центре полузащиты — скорее, вместо Оздоева. До сих пор не пойму, как Магомед не реализовал хороший момент в первом тайме встречи с финнами, когда с нескольких метров запустил мяч над перекладиной. От Зобнина и Оздоева обязан какой-то креатив исходить, они должны угрожать воротам сами, создавать моменты для партнёров, но пока этого не происходит. Возможно, Баринов сумеет помочь», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда с тремя очками занимает второе место в группе B, датская сборная, не заработавшая очков, — четвёртая.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес готовится к матчу с Данией под наблюдением врачей сборной России.