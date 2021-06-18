Лёв: игра с Португалией не будет матчем только против Роналду

«В последние дни проводили анализ — приходили к пониманию, что надо исправить к игре с Португалией. В матче с Францией мы хорошо оборонялись, но были не так креативны в атаке. Как раз над этим компонентом работали в последние дни. Сейчас давление на нас выросло, но мы полны оптимизма и по-прежнему уверены в себе», — приводит слова Лёва «Матч ТВ».

Он отметил, что команда изменит тактику на матч с Португалией, чтобы усилить свою игру в атаке.

«Игра с Португалией не будет матчем только против одного человека — Роналду, у них есть ещё четыре-пять футболистов мирового класса. В игре против них нам нужно сконцентрироваться на обороне и найти баланс с атакой. Он был единственной суперзвездой сборной Португалии раньше, но теперь многое изменилось. У них есть Силва, Фернандеш, Жота, Карвалью. Они очень сбалансированная команда: имеют индивидуально сильных футболистов, многих из которых можно сравнить по уровню с топовыми игроками сборной Франции», — добавил специалист.

Матч Португалия — Германия состоится 19 июня в Мюнхене и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Фернанду Сантуш заявил, что Португалию уважают, даже такие серьёзные сборные, как Германия.