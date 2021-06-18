Сантуш: Португалию уважают, даже такие серьёзные сборные, как Германия

«Португалию уважают, даже такие серьёзные сборные, как Германия. Уважают наш футбол и наших звёзд. В то же время они думают, что могут нас обыграть, но никто в мире сейчас не скажет, что Португалия останется за бортом этого турнира. Германия — фантастическая команда, у них потрясающие игроки, они доминируют в матчах и много владеют мячом. Но Германию я не боюсь. Мы уважаем их игроков, но если настроимся на победу, то непременно добьёмся её», — приводит слова Сантуша «Матч ТВ».

Он отметил, что его подопечные показали хороший футбол в матче с Венгрией, а Германия провела хорошую игру с Францией, являющейся действующим чемпионом мира.

«Немцы пропустили только в результате автогола, итоговый счёт не отражает полной картины игры. В субботу мы хотим победить, верим в свою победу, эта игра — ключевая для нас. Мне нужно замотивировать всю команду, не только Роналду. Здорово, что он с нами, мы гордимся им, но он не может выигрывать матчи в одиночку. Нашей силой должна быть командная игра, мы должны играть всей душой», — добавил специалист.

Матч Португалия — Германия состоится 19 июня в Мюнхене и начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Швеция победила Словакию в матче Евро-2020.