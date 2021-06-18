Талалаев: Дания умеет играть в футбол, мы в этом убедились

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча сборных России и Дании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча сборных России и Дании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Сейчас главное — атмосфера в команде, в команде все спокойны и уравновешенны. Сделана половина дела, для Дании это матч десятилетия, нам нужно набирать очки и идти дальше в чемпионате Европы. Убеждён, что сыграем в пять защитников. Дания умеет играть в футбол, мы в этом убедились. Дзюба в атаке безальтернативен, ребята знают, как играть на него», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда с тремя очками занимает второе место в группе B, датская сборная, не заработавшая очков, — четвёртое.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Аленичев назвал свой вариант состава сборной России на матч Евро-2020 с Данией.