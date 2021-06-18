Эриксен рассказал о самочувствии после выписки из больницы

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы, во время пребывания в которой он перенёс операцию на сердце в связи с инфарктом.

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы, во время пребывания в которой он перенёс операцию на сердце в связи с инфарктом.

«Спасибо за огромное количество поздравлений. Было невероятно увидеть их все. Операция прошла хорошо, и в сложившихся обстоятельствах у меня всё складывается отлично. Здорово было снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они провели вчера вечером. Думаю, не нужно говорить, что я буду болеть за них в понедельник, когда они будут играть против России», — приводит слова Эриксена пресс-служба Датского футбольного союза (DBU).

В концовке первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание. Врачи сборной Дании и медицинские бригады стадиона оказали футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи. Позднее было подтверждено, что он перенёс инфаркт.

Ранее стало известно, что Эриксен выписан из больницы.