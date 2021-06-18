Перенёсший инфаркт на Евро-2020 Эриксен выписан из больницы

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, перенёсший инфаркт во время матча чемпионата Европы по футболу, выписан из больницы.

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, перенёсший инфаркт во время матча чемпионата Европы по футболу, выписан из больницы.

Как сообщает пресс-служба Датского футбольного союза (DBU), 29-летний футболист уже посетил расположение национальной сборной, после чего отправился домой.

В концовке первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание. Врачи сборной Дании и медицинские бригады стадиона оказали футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи. Позднее было подтверждено, что он перенёс инфаркт.

Ранее врач рассказал о первых словах Эриксена после сердечного приступа.