Перенёсший инфаркт на Евро-2020 Эриксен выписан из больницы

Как сообщает пресс-служба Датского футбольного союза (DBU), 29-летний футболист уже посетил расположение национальной сборной, после чего отправился домой.
В концовке первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание. Врачи сборной Дании и медицинские бригады стадиона оказали футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи. Позднее было подтверждено, что он перенёс инфаркт.
Ранее врач рассказал о первых словах Эриксена после сердечного приступа.