Диаш: Португалии нужно превзойти Германию во всех компонентах, чтобы выиграть этот матч

Защитник сборной Португалии по футболу Рубен Диаш поделился ожиданиями от матча с национальной командой Германии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Защитник сборной Португалии по футболу Рубен Диаш поделился ожиданиями от матча с национальной командой Германии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.

«Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд на Евро, но и мы входим в число лучших. Нам нужно превзойти Германию во всех компонентах, чтобы выиграть этот матч. Чтобы выиграть турнир, нам всем надо быть на высочайшем уровне», — приводит слова Диаша «Матч ТВ».

Он отметил, что португальская команда изучила соперника и хорошо знает его сильные стороны.

«Наше оружие — индивидуальные качества игроков. Однако победит тот, чьи коллективные действия будут лучше. Такой турнир, как Евро, мотивирует меня, я хочу показывать свой максимум и прогрессировать. Верю в свои силы и хочу показать всё, на что способен», — добавил Диаш.

Матч Португалия — Германия состоится 19 июня в Мюнхене и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Фернанду Сантуш заявил, что Португалию уважают, даже такие серьёзные сборные, как Германия.