СМИ: Футболист сборной Дании Эриксен перенёс операцию на сердце

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Эриксена выпишут из больницы 18 июня.
Отмечается, что при благоприятном прогнозе возвращения полузащитника на поле можно ожидать через несколько месяцев.
Напомним, что в конце первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндия полузащитник потерял сознание. На поле вышли врачи, которые реанимировали датчанина. Встреча была прервана и возобновлена спустя два часа. Игра завершилась победой сборной Финляндии со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.