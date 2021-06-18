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18 июня
СМИ: Футболист сборной Дании Эриксен перенёс операцию на сердце
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс операцию по установлению кардиовертера-дефибриллятора — прибора, предназначенного для борьбы с сердечной аритмией.
СМИ: Футболист сборной Дании Эриксен перенёс операцию на сердце
  • Reuters
  • © Hannah Mckay
СМИ: Футболист сборной Дании Эриксен перенёс операцию на сердце
  • Reuters
  • © Hannah Mckay
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс операцию по установлению кардиовертера-дефибриллятора — прибора, предназначенного для борьбы с сердечной аритмией.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Эриксена выпишут из больницы 18 июня.

Отмечается, что при благоприятном прогнозе возвращения полузащитника на поле можно ожидать через несколько месяцев.

Напомним, что в конце первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндия полузащитник потерял сознание. На поле вышли врачи, которые реанимировали датчанина. Встреча была прервана и возобновлена спустя два часа. Игра завершилась победой сборной Финляндии со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.

Новости smi2.ru
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