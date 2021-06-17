Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор

Как сообщает пресс-служба Датского футбольного союза, Эриксен дал своё согласие на проведение операции после консультации со специалистами.

Напомним, что в конце первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндия полузащитник потерял сознание. На поле вышли врачи, которые реанимировали датчанина. Встреча была прервана и возобновлена спустя два часа. Игра завершилась победой сборной Финляндии со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Дания прервут матч на десятой минуте в знак уважения к Эриксену.