Радимов: хочется пожелать сборной России, чтобы её игры снова хотелось бы смотреть

Бывший защитник сборной России по футболу Владислав Радимов высказал мнение о выступлениях национальной команды на чемпионате Европы.

Бывший защитник сборной России по футболу Владислав Радимов высказал мнение о выступлениях национальной команды на чемпионате Европы.

«Наше поражение в Копенгагене может привести к необратимым последствиям. Надеюсь, что решающий матч в группе мы в первую очередь сыграем надёжно в обороне, и с точки зрения результата всё будет хорошо», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Он отметил, что во время чемпионата мира 2018 года на матчи сборной хотелось смотреть, а на континентальном первенстве хочется их скорейшего завершения.

«С Бельгией по понятным причинам — при 0:3 хватит уже. А с финнами боялся —не дай бог какой-нибудь дурачок в наши ворота залетит. Разумеется, говорю об этом с улыбкой, но хочется пожелать нашей сборной, чтобы её игры снова хотелось бы смотреть», — добавил Радимов.

Российская команда с тремя очками занимает второе место в группе B.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Дании заявил, что его команда сделает всё возможное для того, чтобы обыграть команду России.