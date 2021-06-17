Тренер сборной Дании: сделаем всё возможное для того, чтобы обыграть россиян

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после матча с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы поделился ожиданиями от встречи со сборной России в заключительной игре группового этапа.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после матча с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы поделился ожиданиями от встречи со сборной России в заключительной игре группового этапа.

«Мы можем многое вынести для себя из матча с Бельгией. Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы ещё не закончили выступление на этом турнире и сделаем всё возможное для того, чтобы обыграть россиян», — приводит слова Юльманна пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Дании проиграла Бельгии со счётом 1:2.

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда с тремя очками занимает второе место в группе B, датская сборная, не заработавшая очков, — четвёртая.

Ранее Василий Уткин заявил, что не представляет, каким образом сборная России может не проиграть Дании.