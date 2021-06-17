Талалаев: сборной России до Дании не так далеко, как до Бельгии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказал мнение об игре сборной Дании в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу с Бельгией.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказал мнение об игре сборной Дании в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу с Бельгией.

«У меня нет такого восхищения игрой датчан сегодня. Да, блицкриг им удался, был неплохой первый тайм. Но когда вышли более классные футболисты сборной Бельгии, мастерство все равно было видно. Нам до сборной Дании не так далеко, как до Бельгии. Да, датчане повыше нас, но не настолько, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Сборная Дании проиграла Бельгии со счётом 1:2.

Матч Дания — Россия пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Российская команда с тремя очками занимает второе место в группе B, датская сборная, не заработавшая очков, — четвёртая.

Ранее Василий Уткин заявил, что не представляет, каким образом сборная России может не проиграть Дании.